O guitarrista português Tó Trips edita no dia 10 o álbum “Surdina”, a banda sonora que compôs para um filme homónimo de Rodrigo Areias, e prepara-se para retomar alguma normalidade em palco, num tempo de pandemia.

Tó Trips contou à agência Lusa que terminou a banda sonora de “Surdina” no começo deste ano, a tempo de o filme se estrear em sala, em abril, mas a propagação do novo coronavírus alterou os planos tanto do músico como do realizador, empurrando o lançamento do álbum e a estreia cinematográfica para a próxima semana.

O guitarrista já tinha tido a experiência de compor sozinho para cinema, quando trabalhou com João Trabulo em “Sem companhia”, em 2010, sem contar com as vezes em que repartiu 'despesas' na composição, em ocasiões semelhantes, com o baixista Pedro Gonçalves, nos Dead Combo.