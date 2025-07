Os músicos Vítor Rua, Tó Trips e Luís San Payo estreiam em dezembro o espetáculo “Sweet Violence”, na nova temporada do espaço cultural gnration, em Braga, que contará também com Bonnie 'Prince' Billy e Stephen O'Malley.

Para o último quadrimestre de 2025, hoje anunciado, o grnation propõe eletrónica, rock, pós-punk, folk e arte digital, sendo a abertura da temporada a 13 de setembro com o duo pós-punk português semivitae, num concerto que servirá para apresentar o segundo álbum, “Canções de Danação”.

O encerramento, a 12 de dezembro, é com um “encontro entre três nomes incontornáveis da música nacional”, com Vítor Rua (GNR e Telectu), Tó Trips (Dead Combo) e Luís San Payo (Rádio Macau e Pop Dell’Arte) a estrearem o espetáculo “Sweet Violence”.

Entre estas duas datas, o gnration acolherá, em outubro, a produtora e compositora norte-americana Kaitlyn Aurelia Smith, os portugueses Linda Martini e o guitarrista alemão Raphael Roginski, numa reinterpretação do repertório de John Coltrane.

Com outros concertos já anunciados em Portugal – em Lisboa e Penafiel -, Bonnie 'Prince' Billy também vai passar por Braga, a 9 de novembro, num regresso para apresentar o álbum “The Purple Bird”.

Ainda em novembro, o gnration recebe o trio britânico de 'dream pop' Jabu, a cantora brasileira Letrux e o guitarrista norte-americano Stephen O’Malley (Sunn o)))).

Em parceria com o Theatro Circo, também em Braga, o gnration acolhe em setembro o já anunciado ciclo “Paraíso”, que celebra os 50 anos das independências dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Estão previstos concertos de Fidju Kitxora e Banda Monte Cara, além da exibição do filme “Independência”, de Mário Bastos, também conhecido como Fradique.

O programa OCUPA do gnration, dedicado à música eletrónica e arte digital conta, entre outros, com um espetáculo de Ana Deus com Marta Abreu e o projeto “Six Pairs of Consecutive Triangle Numbers”, do músico Zé Figueiredo.

Associado ao programa “Cinex”, de Braga 25 Capital Portuguesa da Cultura, o gnration contará com uma exposição da artista visual madrilena Laura San Segundo, intitulada “Los cuerpos que despedimos”. A artista estará em Braga em outubro.