"Tudo Menos Tu" é a comédia romântica de maior sucesso dos últimos anos e ajudou a revitalizar o género, com muitos a acreditarem que vai regressar mais vezes ao grande ecrã.

E Sydney Sweeney teve um papel importante na estratégia de marketing que ajudou o filme a passar os 200 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais (3 339 mil espectadores em Portugal), elogia o seu colega Glen Powell.

“As duas coisas que é preciso para vender uma comédia romântica são diversão e química. A Sydney e eu divertimos-nos imenso e temos muita química natural”, explicou numa entrevista ao jornal The New York Times.

"É isso que as pessoas quem no ecrã. fora do ecrã, e às vezes tem de se investir um bocado nisso – e funcionou maravilhosamente bem. A Sydney é muito inteligente", elogiou.

Antes da estreia de "Todos Menos Tu", circularam rumores durante meses de que a relação tinha passado da ficção para a realidade, intensificados pelas imagens dos bastidores da rodagem captadas pelos 'paparazzi' e os risos e olhares nas várias aparições provocantes e virais da dupla em público durante a promoção.

A contribuir esteve também a separação a sério de Powell com a sua namorada, a modelo Gigi Paris.

"Estive em todos os contatos. Em grupos de texto. Provavelmente estava a deixar todos no marketing e distribuição da Sony acordados à noite porque não conseguia parar com as ideias. Queria ter certeza de que estávamos a dialogar ativamente com o público enquanto promovíamos este filme, porque no final das contas foram eles que criaram toda a narrativa”, resumiu a jovem atriz de "Euphoria" e "The White Lotus", que continue noiva de Jonathan Davino, empresário e produtor executivo do filme.

TRAILER "TODOS MENOS TU".