Tal como aconteceu no início de março de 2020, Hollywood iá adiar todos os filmes mais importantes.

A razão: a indústria não acredita que a situação pandémica esteja controlada nos próximos meses para as pessoas regressarem aos cinemas.

"Acho que tudo o que é substancial entre agora e 'Top Gun: Maverick' no início de julho vai mudar. É uma confusão", indicou um executivo veterano dos grandes estúdios à publicação especializada The Hollywood Reporter.

A estreia nos cinemas do filme com Tom Cruise está precisamente anunciada para 1 de julho, após ter passado de 24 de junho para 23 de dezembro de 2020 por causa da pandemia.

Entre os grandes filmes que poderão ser afetados estão "Um Lugar Silencioso" (23 de abril), "Viúva Negra" (7 de maio) e "Velocidade Furiosa 9" (28 de maio), "Caça-Fantasmas: O Legado" (11 de junho), "Venom: Let There Be Carnage" (25 de junho) e até "Mínimos 2: A Ascensão de Gru" (1 de julho), todos previstos inicialmente para 2020.

Na lista também está "007: Sem Tempo Para Morrer": na semana passada, a imprensa americana avançou que o estúdio já deu indicações aos seus parceiros que o 25.º filme da saga James Bond não deverá chegar aos cinemas a 2 de abril e deverá ter uma nova data em novembro, praticamente dois anos após o fim da rodagem.

De fora ficam os filmes da Warner Bros, incluindo "Godzilla vs Kong", "Esquadrão Suicida", "Dune" e "Matrix 4": o estúdio anunciou que todos os seus títulos de 2021 terão um lançamento híbrido, estreando tanto nos cinemas que estiverem abertos como na plataforma de streaming HBO Max onde estiver disponível (para já nos EUA, mas chegará à Europa ao longo deste ano).