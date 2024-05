Após a estreia da segunda parte de "Velocidade Furiosa X", segue-se... mais "Velocidade Furiosa".

No entanto, o futuro passa por um regresso às origens mais humildes, deixando de estar entre os filmes mais caros da história do cinema.

A presidente da Universal Pictures garantiu que "ainda há gasolina no tanque” na saga, mesmo que o próprio Vin Diesel tenha no passado indicado que o filme que chegará aos cinemas em data por anunciar em 2026 seria o último.

"Para onde vamos a seguir é uma questão. Podemos redirecionar para outra época e regressar às ruas de Los Angeles, talvez criando uma história mais intimista", disse Donna Langley durante uma recente palestra no Festival de Cannes, citada pela revista Variety.

O futuro pode passar ainda por outros ecrãs: a executiva disse que "'Velocidade Furiosa' é uma boa ideia" quando a moderadora perguntou que outros filmes do estúdio poderiam dar origem a séries, como aconteceu com "Um Ritmo Perfeito" e "Ted".

Donna Langley

Durante uma conversa sobre vários temas da indústria, Langley também disse que era "triste" se o grande estúdio rival Paramount for vendido porque acredita num mercado competitivo, mas não tem dúvida que o futuro passará por mais fusões e vendas: "A consolidação é inevitável".

As receitas de bilheteira também não regressar aos tempos da pré-pandemia, indicou. E a situação agravou-se com as greves dos argumentistas e dos atores do ano passado que paralisaram as produção, com menos filmes prontos para os cinemas.

"Neste momento, há menos volume no mercado. Se não há muita coisa para ver, perde-se o hábito... precisamos de volume para regressar. Precisamos de mais e bons filmes no mercado”, defendeu.

Que um épico histórico sobre a criação da bomba atómica chamado “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, lançado pela Universal em julho do ano passado, tenha arrecadado quase mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais e dominado os Óscares, mostrou que "não há regras no cinema".

Foi um sucesso porque "era épico e também profundamente emocional", notou.

Mas quando a moderadora perguntou em jeito de brincadeira se haveria um “Oppenheimer 2”, a Variety diz que a executiva exalou profundamente.

“Esperemos que não”, respondeu.