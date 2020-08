Tom Cruise adora correr nos seus filmes: a estrela anda a fazer isso há muitos anos e não faltam vídeos virais para o provar.

Mas as imagens que circulam também revelam que o "exercício" é individual e segundo Annabelle Wallis, é porque o ator não quer parceiros.

A atriz recordou a experiência que teve em "A Múmia", de 2017, e como conseguiu tornar-se uma exceção à regra.

"Ele é Tom Cruise. Ele é ele mesmo. É uma estrela de cinema e faz as suas cenas de ação! Ele fala a sério e adora esta profissão. É um cinéfilo. Acho que as pessoas ficam maravilhadas com esse tipo de paixão e amor pelo cinema e um desejo de se superar, de continuar a crescer e ultrapassar os limites", explicou ao The Hollywood Reporter.

"Ele está a um nível diferente e eu consegui concretizar um sonho. Consegui correr com ele num filme, mas no início disse-me não. Ele disse 'Ninguém corre no ecrã' [comigo] e eu respondi 'Mas eu realmente sou uma boa corredora'", recordou.