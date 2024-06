Jeremy Renner esclareceu o mistério à volta do seu 'desaparecimento' da saga "Missão Impossível".

Nomeado para os Óscares por "Estado de Guerra" (2008) e "A Cidade" (2010), o ator ganhou um papel preponderante na saga de ação liderada por Tom Cruise como o agente William Brandt, que escondia alguns segredos por detrás da fachada de analista.

Mas após dois filmes, "Missão: Impossível - Operação Fantasma" (2011) e "Missão: Impossível - Nação Secreta" (2015), a personagem já não regressou para "Missão: Impossível - Fallout" (2018) e não deixou qualquer rasto, apesar de Renner ter assinado contrato para três filmes.

Durante uma entrevista ao podcast “Happy Sad Confused”, o ator começou por dizer que só fez dois filmes porque a gigantesca escala da produção e agenda instável de rodagem implicava um compromisso de cerca de ano e meio no estrangeiro, numa altura em que não queria estar longe da filha recém-nascida.

"Missão Impossivel: Operação Fantasma"

Esclarecendo que foi uma grande experiência, Renner acrescentou não coloca de parte 'a oportunidade para mais alguma coisa' agora que a filha é mais velha.

E a seguir revelou que também pesou um pedido para entrar em "Fallout", mas por pouco tempo.

"Lembro-me que tentaram trazer-me de volta [à rodagem no outro lado do Atlântico] durante uma semana para puderem matar a minha personagem e fiquei do género, 'Não, não vão conseguir fazer isso. Não me vão arrastar até lá e simplesmente matar a minha personagem'. Vão-se embora", recordou.

“Se vão fazer isto e usar a minha personagem, vão fazê-lo como deve ser", defendeu.

"Gritei com o [realizador Christopher McQuarrie]", acrescentou a rir.

"Não vais fazer isto comigo. Não me vais tratar dessa forma", recorda-se de ter dito.

Renner também desmentiu um rumor há muito tempo em circulação sobre o estúdio Paramount ter pensado nele para ser o sucessor de Cruise.

“Não, sempre foi o espetáculo do Tom. Isso seria uma decisão do Tom, se quisesse mudar essa narrativa. E conforme ele está a amadurecer como ator, de certa forma quer aguentar, está a fazer outra vez 'Top Gun’, certo? Está a retomar isso e a mergulhar nas coisas da sua vida em que se sente confortável agora... o tipo é um monstro e trabalha mais do que qualquer pessoa que conheço", disse.

