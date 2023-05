Praticamente um ano depois, foi revelado um novo trailer de "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", que faz justiça à imagem de marca da saga e da sua estrela principal: desafiar as leis da física.

As imagens ao som da inconfundível banda sonora mostram Tom Cruise a saltar de mota de um penhasco (uma cena cuja rodagem da Noruega foi muito publicitada), mas também antecipam outras grandes sequências de ação, incluindo uma gigantesca a bordo (e por cima) de um comboio.

Com estreia nos cinemas a 13 de julho, a sinopse oficial da primeira de duas partes com que terminará a saga iniciada em 1996 descreve como Ethan Hunt e sua equipa embarcam na sua missão mais perigosa: rastrear uma nova arma aterrorizadora que ameaça toda a Humanidade antes que caia em mãos erradas. Com o controlo do futuro e o destino do mundo em jogo, e as forças sombrias do passado de Ethan a aproximarem-se, começa uma corrida mortal à volta do mundo. Confrontado por um inimigo misterioso e todo-poderoso, Ethan é forçado a ponderar que nada é mais importante do que sua missão – nem mesmo a vida daqueles que lhe são mais próximos.

Realizado por Christopher McQuarrie, no elenco surgem veteranos da saga e estreantes: Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny e Frederick Schmidt, além Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales (o principal vilão), Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss e Cary Elwes.

TRAILER LEGENDADO