A agência espacial russa Roscosmos anunciou esta quinta-feira que enviará a atriz Yuliya Peresild e o realizador Klim Shipenko à Estação Espacial Internacional (ISS) para que possam rodar o primeiro filme de ficção no espaço, batendo na "corrida" o ator Tom Cruise e o cinema americano.

"O lançamento da expedição está previsto para 5 de outubro de 2021 da base de Baikonur, a bordo da nave espacial Soyuz MS-19", informou a Roscosmos em comunicado.

O filme, dirigido por Shipenko (cineasta de "Kholop", "Salyut-7" e "Text"), tem o título provisório em português de "O Desafio" e será um "drama espacial", segundo a agência.

O comunicado não revela detalhes sobre o argumento e o papel de Peresild.

O projeto terá coprodução de Dmitri Rogozin, diretor da agência espacial russa.

Com isto perde a corrida Tom Cruise: em maio do ano passado, foi anunciado que queria fazer o primeiro filme de ficção no espaço, numa parceria com a NASA e o empresário e visionário Elon Musk e a sua SpaceX (a empresa de sistemas aeroespaciais e serviços de transporte espacial).

Comprado pelo estúdio Universal Pictures, o projeto de ação e aventura também terá como base de rodagem a Estação Espacial Internacional e a previsão "mais otimista" do orçamento é de 200 milhões de dólares, o custo médio das grandes produções da Marvel.

A expectativa da NASA parece ser que o ator seja um forte incentivo para o recrutamento, tal como acontece com a Força Aérea desde 1986 por causa do filme "Top Gun".

O primeiro rascunho da história foi escrito pelo realizador do projeto, Doug Liman, que trabalhou com Cruise em "No Limite do Amanhã (2014) e "Barry Seal: Traficante Americano" (2017).

No currículo de Doug Liman estão ainda sucessos como "Identidade Desconhecida" (2002, o primeiro da saga "Jason Bourne") e "Mr. e Mrs. Smith" (2005).

Infelizmente para esta "corrida espacial", o filme americano ainda vai demorar a chegar aos cinemas: Tom Cruise ainda está a trabalhar no sétimo filme "Missão Impossível", que chegará aos cinemas em maio de 2022, e a seguir arrancará com a produção do oitavo, anunciado para julho de 2023.