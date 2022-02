Tom Hardy cuspiu na cara de Armie Hammer num intenso teste durante o casting do filme "Mad Max: Estrada da Fúria".

Esta é uma das histórias reveladas pelo livro "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road" ["Sangue, Suor & Chrome: A História Selvagem e Verdadeira de 'Max Mad: Estrada da Fúria", em tradução literal], da autoria do jornalista do The New York Times Kyle Buchanan, sobre os bastidores da turbulenta produção de um dos mais aclamados filmes do século XXI, que chegou aos cinemas em 2015.

Um excerto publicado pela revista Vulture levanta a ponta do véu sobre o processo de um ano para escolher o sucessor de Mel Gibson como Max Rockatansky.

Segundo a diretora de casting Ronna Kress, muitos atores testaram para o papel no filme de George Miller ("vimos o que considero agora serem muitas das estrelas de cinema dos nossos dias") e os finalistas foram Tom Hardy, Armie Hammer e Jeremy Renner.

Armie Hammer

"Hardy e Hammer até leram juntos como parte da sua audição, e quando o Hardy rangeu os dentes e cuspiu no seu parceiro de cena, o Hammer disse a Miller que Hardy precisava ser Max mais do que ele", escreve Kyle Buchanan no livro.

O operador de câmara recordou que "o Jeremy e o Armie eram igualmente maravilhosos, mas havia qualquer coisa sobre o Tom na sala em que parecia que aquilo era o Max, sem qualquer dúvida. Ele tinha aquele tipo de secura emocional reprimida que se encontraria num pós-apocalipse e, enterrado por baixo, desdém pelo mundo. Havia essa intensidade que queimava através da lente".

George Miller, que já tinha ficado impressionado com Tom Hardy por causa da intensidade no filme "Bronson" (2008), que abriu as portas de Hollywood ao ator, recorda-se de ter tido uma reação igual à do primeiro encontro com Mel Gibson, que viria a ser o protagonista dos três primeiros filmes "Mad Max" entre 1979 e 1985.

"Havia uma espécie de charme ousado, o carisma dos animais. Não se sabe o que está a acontecer no seu interior mais profundo, e ainda assim eles são extremamente atraentes", explicou.