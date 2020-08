Todas as semanas, o top de sugestões no cinema, no streaming e no MEO Videoclube do crítico Rui Pedro Tendinha, em exclusivo no SAPO Mag. Veja o vídeo.

Numa semana em que é preciso realçar o essencial Fellini e a estreia de "Tenet", este top vai também à HBO Portugal salientar a importância do cinema português: de "Diamantino" a "Linhas Tortas" passando por "Mosquito". No MEO Videoclube a aposta é novo cinema americano com o inédito "Queen & Slim", um dos filmes maiores deste verão. E como estamos em maré de "Tenet", no final há uma surpresa com Chris Nolan... Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram