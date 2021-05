Foi divulgado esta terça-feira o primeiro trailer do novo filme de Paul Verhoeven.

Com Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia, Lambert Wilson e Olivier Rabourdin, "Benedetta" assenta como uma luva na longa e controversa carreira do cineasta holandês conhecido por filmes como "Robocop - O Polícia do Futuro", "Desafio Total" e "Instinto Fatal".

E a expectativa é grande: o argumentista Gerard Soeteman pediu para o seu nome ser retirado dos créditos por causa das "partes extremamente sexuais" do filme.

A história baseia-se em Benedetta Carlini (Efira), que entrou no Convento de Madre de Deus no final do século XVII e aos 23 anos disse que começou a ter visões. Perante isso, as outras irmãs, receosas, elegeram-na abadessa, mas mais tarde levantou suspeitas ao afirmar que tinha contacto sobrenatural com Cristo.

Isto originou uma investigação bem documentada das autoridades eclesiásticas que acabou por revelar não milagres, mas o seu romance lésbico com outra freira, o primeiro da história moderna. Caída em desgraça, acabou condenada ao convento da prisão, onde passou os seus últimos 35 anos de vida.

Este é o segundo trabalho do cineasta holandês em francês após o thriller "Ela", com Isabelle Huppert, que relançou a sua carreira e lhe valeu um maior reconhecimento do seu estatuto enquanto autor.

O filme será apresentado em antestreia mundial a 9 de julho durante a secção competitiva do Festival de Cannes, que se realizada entre 6 e 17 de julho, após estar inicialmente previsto para a edição do ano passado, cancelada por causa da pandemia.

VEJA O TRAILER.