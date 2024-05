O trailer de "Vaiana 2" bateu o recorde de visualizações nas primeiras 24 horas para um filme de animação.

Revelado na quarta-feira e ainda não disponível em Portugal, o trailer chegou aos 178 milhões, um número que junta TikTok, YouTube, X, Instagram, Facebook e Snapchat, mostrando que a Disney pode ter acertado em cheio quando tomou a decisão de transformou num filme o que começou por ser projetado como uma série para o seu serviço de straming.

Antes, os trailers de filmes de animação mais vistos eram os de "Divertida-Mente 2 (157 milhões), seguido por "Frozen 2" (116) e "The Incredibles 2" (113).

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

Até pelo anúncio inesperado apenas no início de fevereiro de que a sequela do filme de 2016 estava a caminho do grande ecrã, "Vaiana 2" é claramente uma grande aposta do estúdio, após a desilusão comercial e artística em novembro do ano passado de "Wish - O Poder dos Desejos", a animação para festejar o seu centenário.

A estreia nos cinemas portugueses será a 28 de novembro, com Auliʻi Cravalho e Dwayne Johnson a regressarem como as vozes de Vaiana e Maui,

"O musical animado épico da Walt Disney Animation Studios 'Vaiana 2' vai levar o público numa nova viagem com Vaiana, Maui e uma tripulação de marinheiros improváveis. Depois de receber uma chamada inesperada dos seus antepassados, Vaiana deve viajar para os mares distantes e perigosos da Oceânia e há muito perdidos para uma aventura diferente de tudo que já enfrentou", revela a sinopse oficial.

Esta será a estreia na realização de longas-metragens de Dave Derrick Jr. e os vencedores dos Grammys Abigail Barlow e Emily Bear vão escrever as canções, sucedendo a Lin-Manuel Miranda, com música ainda de Mark Mancina e da nomeada aos Grammys Opetaia Foa’i.

Em preparação continua a versão em imagem real do filme de animação de 2016, com Dwayne Johnson a regressar como Maui, previsto para 27 de junho de 2025.