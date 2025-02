Foi anunciada a data de chegada de "Vaiana 2" ao Disney+.

Esta terça-feira, a plataforma confirmou que a 12 de março já será possível ver em casa o terceiro filme com maior receita de bilheteira de 2024, ultrapassando os mil milhões de dólares a nível mundial, algo que só a saga "Frozen" e "Zootrópolis" conseguiram entre as animações da Disney.

As receitas, claro, não são atualizadas pela inflação: "Branca de Neve e os Sete Anões", de 1937, continua a ser o maior sucesso de todos os tempos.

O sucesso da sequela do filme de 2016 estendeu-se a Portugal: desde a estreia a 28 de novembro de 2024 e até 23 de fevereiro, foi vista por 603.280 espectadores.

Curiosamente, "Vaiana 2" começou por ser pensado como uma série para o Disney+ antes de ser transformado num filme para as salas, uma decisão estratégica do estúdio para aumentar as suas receitas.

"'Vaiana 2' reúne Vaiana e Maui três anos depois para uma nova viagem épica ao lado de uma tripulação de marinheiros improváveis. Depois de receber uma mensagem inesperada dos seus antepassados, Vaiana tem de viajar para os mares longínquos da Oceânia, enfrentando águas perigosas e há muito esquecidas numa aventura sem precedentes", resume a plataforma.