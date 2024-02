A Disney surpreendeu com a revelação de uma sequela de "Vaiana" vai chegar aos cinemas em novembro.

“'Vaiana' continua a ser um filme incrivelmente popular e mal podemos esperar para oferecer mais de Vaiana e de Maui quando 'Vaiana 2' chegar aos cinemas em novembro”, disse o diretor executivo da Disney Bob Iger na quarta-feira durante a apresentação dos resultados da empresa para o último trimestre de 2023.

O líder do estúdio acrescentou que o filme de 2016 foi o mais visto no Disney+ em 2023.

Embora o estúdio tenha sempre reservada a data festiva do Thanksgiving (Ação de Graças) para a estreia de um filme de animação, "Vaiana 2" é uma surpresa: antes da notícia de Bob Iger, o projeto começou por ser anunciado em 2020 como uma série para o Disney+.

A distribuidora portuguesa já confirmou a estreia de "Vaiana 2" e divulgou a sinopse e primeira imagem oficial, mas por agora a data confirmada é a norte-americana: 27 de novembro, uma quarta-feira.

"O musical animado épico da Walt Disney Animation Studios 'Vaiana 2' vai levar o público numa nova viagem com Vaiana, Maui e uma tripulação de marinheiros improváveis. Depois de receber uma chamada inesperada dos seus antepassados, Vaiana deve viajar para os mares distantes e perigosos da Oceânia e há muito perdidos para uma aventura diferente de tudo que já enfrentou", revela a sinopse oficial.

Não foi revelado se Auliʻi Cravalho e Dwayne Johnson regressam como as vozes de Vaiana e Maui, mas esta será a estreia na realização de longas-metragens de Dave Derrick Jr. e os vencedores dos Grammys Abigail Barlow e Emily Bear vão escrever as canções, sucedendo a Lin-Manuel Miranda, com música ainda de Mark Mancina e da nomeada aos Grammys Opetaia Foa’i.

Pelo anúncio surpreendente e pelas alterações na produção, "Vaiana 2" é claramente uma grande aposta do estúdio que chegará após a desilusão comercial e artística em novembro do ano passado de "Wish - O Poder dos Desejos", a animação para festejar o seu centenário.

Em preparação continua a versão em imagem real do filme de animação de 2016, com Dwayne Johnson a regressar como Maui, previsto para 27 de junho de 2025.