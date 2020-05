Como os cinemas terão de seguir regras apertadas de segurança, nomeadamente na ocupação, Mark Gill estimou que "Unhinged" precise de oito mil salas nos EUA para chegar à saturação de público em vez das duas mil que estariam previstas antes da pandemia. Como o único filme disponível, não espera ter dificuldades em obter as oito mil: estão 40 mil disponíveis.

Descrito como um "thriller" psicológico, no centro da história de "Unhinged" está uma mãe que, no seu trajeto de carro para casa, buzina, na hora errada, para um motorista errado.

Inicia-se uma fúria na estrada e o ódio do que o motorista está prestes a fazer com ela e com todos com quem ela se relaciona, no que, a avaliar pelas imagens do trailer, é um regresso com gosto de Russell Crowe aos papéis de vilão.

