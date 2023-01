Com cinco nomeações cada, "Os Espíritos de Inisherin" e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" lideram as nomeações anunciadas esta quarta-feira nos EUA da 29.ª edição dos Screen Actors Guild (conhecidos pela sigla SAG), os prémios de cinema e televisão atribuídos pelo sindicato dos atores americanos.

Além de terem vários atores na corrida em categorias individuais, os dois filmes que partilham grande favoritismo aos Óscares conseguiram a importante nomeação coletiva para Melhor Elenco, a que mais se aproxima de Melhor Filme nos SAG, onde vão concorrer com "Babylon", "Os Fabelmans" e "A Voz das Mulheres".

Entre os atores nomeados aos prémios SAG na área de cinema estão favoritos da temporada como Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Viola Davis, Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Ke Huy Quan, Angela Bassett, Kerry Condon e Jamie Lee Curtis.

Com a temporada de prémios em Hollywood a todo o vapor (as votações para as nomeações aos Óscares arrancam esta quinta-feira e decorrem até terça), as escolhas do sindicato dos atores norte-americanos são o primeiro indicador das tendências do interior da indústria: estatisticamente, parte dos votantes coincide com os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que atribui os Óscares.

Ao contrário dos Globos de Ouro, cujos vencedores foram anunciados na terça-feira à noite, ou dos Critics Choice Awards, que serão revelados no domingo, as escolhas para os SAG foram feitas por 2500 atores escolhidos ao acaso entre os cerca de 121 mil associados das duas organizações que se juntaram em 2012 (SAG e AFTRA).

Cerca de 85% dos vencedores dos SAG recebem posteriormente a estatueta dourada, mas no ano passado acertaram em cheio: "CODA" ganhou o prémio de melhor elenco (o mais próximo de um Melhor Filme) juntamente com as escolhas de Will Smith, Jessica Chastain, Troy Kotsur e Ariana DeBose.

No entanto, o sindicato apenas coincidiu em 12 dos 20 nomeados aos Óscares, muito abaixo dos habituais 75% de outros anos.

Na frente televisiva, a última temporada de "Ozark" lidera a lista com quatro nomeações, mais uma do que "Barry", "Better Call Saul" e "Only Murders in the Building".

Os vencedores serão anunciados a 26 de fevereiro numa cerimónia em Los Angeles transmitida em direito pelo canal da Netflix no YouTube. Os Óscares estão marcados para 12 de março.

"Os Espíritos de Inisherin"

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS

CINEMA

MELHOR ELENCO

"Babylon"

"Os Espíritos de Inisherin"

"Os Fabelmans"

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

"A Voz das Mulheres"

MELHOR ATOR

Austin Butler ("Elvis")

Colin Farrell ("Os Espíritos de Inisherin")

Brendan Fraser ("A Baleia")

Bill Nighy ("Viver")

Adan Sandler ("Hustle")

MELHOR ATRIZ

Cate Blanchett ("Tár")

Viola Davis ("A Mulher Rei")

Ana de Armas ("Blonde")

Danielle Deadwyler ("Justiça para Emmett Till")

Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Paul Dano ("Os Fabelmans")

Brendan Gleeson ("Os Espíritos de Inisherin")

Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Barry Keoghan ("Os Espíritos de Inisherin")

Eddie Redmayne ("O Enfermeiro da Noite")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre")

Hong Chau ("A Baleia")

Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin")

Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Stephanie Hsu ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

MELHOR EQUIPA DE DUPLOS (não incluído na contagem oficial das nomeações por não ser para os atores)

“Avatar: O Caminho da Água"

"The Batman"

"Black Panther: Wakanda Para Sempre"

"Top Gun: Maverick"

"A Mulher Rei"

TELEVISÃO

MELHOR ELENCO SÉRIE DRAMA

"Better Call Saul"

"The Crown"

"Ozark"

"Severance"

“The White Lotus”

Aubrey Plaza ("The White Lotus")

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMA

Jonathan Banks ("Better Call Saul"

Jason Bateman ("Ozark")

Jeff Bridges ("The Old Man")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Adam Scott ("Severance")

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMA

Jennifer Coolidge ("The White Lotus")

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Julia Garner (“Ozark”)

Laura Linney (“Ozark”)

Zendaya (“Euphoria”)

MELHOR ELENCO SÉRIE COMÉDIA

“Abbott Elementary”

“Barry”

“The Bear”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

strong>MELHOR ATOR EM SÉRIE COMÉDIA

Anthony Carrigan (“Barry”)

Bill Hader ("Barry”)

Steve Martin (“Only Murders in the Building”)

Martin Short (“Only Murders in the Building”)

Jeremy Allen White (“The Bear”)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE COMÉDIA

Christina Applegate (“Dead to Me”)

Rachel Brosnaha (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Quinta Brunson (“Abbott Elementary”)

Jenna Ortega (“Wednesday”)

Jean Smart (“Hacks”)

MELHOR ATOR EM TELEFILME OU MINISÉRIE

Steve Carrell (“The Patient”)

Taron Egerton (“Black Bird”)

Sam Elliott (“1883”)

Paul Walter Hauser (“Black Bird”)

Evan Peters ("Monstro: A História de Jeffrey Dahmer")

MELHOR ATRIZ EM TELEFILME OU MINISÉRIE

Emily Blunt (“The English”)

Jessica Chastain (“George and Tammy”)

Julia Garner (“Inventing Anna”)

Niecy Nash Betts ("Monstro: A História de Jeffrey Dahmer")

Amanda Seyfried ("The Dropout: A História de uma Fraude")

MELHOR EQUIPA DE DUPLOS (não incluído na contagem oficial das nomeações por não ser para os atores)

"Andor"

"The Boys"

"House of the Dragon"

"O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"

"Stranger Things"