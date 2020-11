Chris Hemsworth vai fazer pelo menos mais um filme como Tyler Rake.

O ator confirmou a notícia ao agradecer nas redes sociais o prémio de melhor estrela de ação nos People's Choice Awards, embora tenha espicaçado os fãs com a questão do mercenário ter ou não sobrevivido aos acontecimentos primeiro filme (a que chamou "pequena comédia romântica do cinema independente")

No vídeo, ainda foi mais longe ao dizer que "iam tentar fazer mais dois filmes".

Até agora o ator só tinha deixado palavras vagas em como "ficaria muito contente por voltar", mas os irmãos Joe e Anthony Russo, realizadores dos filmes "Vingadores" da Marvel e os produtores de "Tyler Rake: Operação de Resgate" (o primeiro também é o autor da história) já tinham confirmado que a Netflix queria avançar com mais um filme e só não sabiam se a história ia avançar ou retroceder no tempo.

Segundo a plataforma, "Tyler Rake: Operação de Resgate" ("Extraction" no original) teve a melhor estreia de sempre de um filme original: uma audiência de 99 milhões de lares nos primeiros 28 dias após ficar disponível a 24 de abril.

No centro da história está um destemido mercenário clandestino sem nada a perder, contratado pelas suas capacidades para resgatar o filho raptado de um patrão do crime internacional.

Entre as tensões da Índia e Paquistão e o mundo obscuro do tráfico de armas e drogas, esta missão já por si mortífera torna-se praticamente impossível, alterando para sempre as vidas de Rake e do rapaz.

