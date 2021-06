Ao terceiro fim de semana, o assustador "Um Lugar Silencioso 2" voltou ao topo das bilheteiras dos cinemas norte-americanos, enquanto "Ao Ritmo de Washington Heights", baseado no musical de Lin-Manuel Miranda está a ser uma desilusão nas receitas, informaram este domingo os analistas da indústria com números preliminares.

O filme de terror da Paramount, realizado por John Krasinski e com a sua esposa Emily Blunt no papel principal, arrecadou 11,6 milhões de dólares no fim de semana, segundo estimativa da Exhibitor Relations.

A longa-metragem conta a história de uma família que vive num mundo pós-apocalíptico assombrado por monstros ferozes que se movem com base no som. É o primeiro filme a ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares nos cinemas dos EUA e Canadá desde que a pandemia de COVID-19 atingiu o mundo e deixou a indústria cinematográfica em crise.

Quanto à estreia do enérgico "Ao Ritmo de Washington Heights", da Warner Bros, realizado por Jon M. Chu e a versão em cinema do musical de sucesso da Broadway de Lin-Manuel Miranda, ficou-se pelos 11,4 milhões de dólares, abaixo das expectativas de uma receita entre 15 e 20 milhões. Vale notar que o título também está disponível, sem custo adicional para os assinantes, na plataforma de streaming HBO Max.

O filme aborda a vida e os sonhos de jovens latinos do bairro de Washington Heights, em Nova Iorque.

Ao Ritmo de Washington Heights

Outro lançamento está em terceiro lugar: "Peter Rabbit: Coelho à Solta", uma animação da Sony, com 10,4 milhões de dólares.

Em quarto lugar, "The Conjuring 3 - A Obra do Diabo", o mais recente capítulo da série de sucesso de terror, com 10 milhões de dólares. Mais uma vez, a história segue Patrick Wilson e Vera Farmiga como investigadores paranormais enfrentando maquinações demoníacas.

E em quinto lugar na lista ficou "Cruella", a versão em imagem real da Disney sobre as origens da vilã do clássico da animação "Os 101 Dálmatas" (1961), com Emma Stone como protagonista e Emma Thompson num papel secundário.