A Amazon Prime Video decidiu assinalar em grande o lançamento do filme "2 Príncipes em Nova Iorque", a sequela da comédia de 1988 "Um Príncipe em Nova Iorque".

A campanha de promoção levou a bandeira do reino africano fictício de Zamunda com as cores preta, verde e amarelo e o retrato de Eddie Murphy a alguns edifícios icónicos da Europa.

No Reino Unido, Sir Trevor McDonald, lendário apresentador dos noticiários do canal ITV "transferido para o "Zamunda News Network", anunciou que o Rei Akeem Joffer comprou a icónica National Gallery em Trafalgar Square.

"Usando a sua vasta riqueza, o Rei pendurou uma bandeira à entrada do edifício para festejar a compra", acrescentou.

Mas o edifício em Londres não foi o único: o Rei Akeem também comprou e "decorou" o Petis Palais em Paris (França), o Casino de San Remo (Itália), o Teatro Real em Madrid e a cervejaria Hofbräuhaus em Munique (Alemanha).

E como além da riqueza, a imaginação não tem limites, Akeem já passou para o outro lado do oceano Atlântico e plantou o seu símbolo no Grand Canyon...

VEJA AS IMAGENS.