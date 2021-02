Desde os fracassos do filme "Aloha" (2015) e da série "Roadies" (2016) que pouco se tem ouvido falar de Cameron Crowe, o realizador que causou sensação em Hollywood, primeiro com "Não Digas Nada" (1989) e "Vida de Solteiro" (1992), e ainda mais com "Jerry Maguire" (1996) e "Quase Famosos" (2000).

Crowe deu uma entrevista ao Collider a propósito do lançamento em breve da edição Blu-ray de "Elizabethtown" (2005), um dos seus filmes mais incompreendidos, mas houve tempo para falar brevemente sobre outros temas, nomeadamente sobre se alguma vez pensou em fazer a sequela de um dos seus filmes.

O realizador revelou que perdeu a janela de oportunidade para regressar à volta da personagem de Lloyd Dobler (interpretada por John Cusack) da comédia romântica "Não Digas Nada" (1989), o único filme em que acha que haveria realmente mais história para contar.

Acrescentou ainda que "Quase Famosos" seria outra possibilidade, principalmente porque a história passaria da década de 1970 para as de 80 e 90, mas não tem a certeza do que poderia fazer.

Mas "Jerry Maguire" destaca-se por ser o único filme em que Hollywood manifesta mais interesse em fazer a sequela e o realizador tem uma ideia concreta sobre a direção da história.

O problema é que o interesse esfria assim que se percebe que não se centra na personagem de Tom Cruise.

"Sempre achei que teria de ser sobre os Tidwells. Sobre Marcee e Rod", explicou, referindo-se ao casal interpretado por Regina King e Cuba Gooding Jr., que ganhou a estatueta de Melhor Ator Secundário pelo papel do problemático jogador de Futebol Americano e único cliente do agente Jerry Maguire.

"De vez em quando contactam-me e dizem 'Temos de fazer uma série do 'Jerry Maguire' e eu digo, 'Sabem, acho que essa história continua com os Tidwells... e nunca mais me dizem nada", acrescenta.

"Não gostariam de ver a Regina King como Marcy Tidwell? Faria isso num segundo", concluiu, referindo-se à atriz que causou sensação com a série "Watchmen", ganhou um Óscar em 2018 por "Se Esta Rua Falasse" e realizou recentemente o bem recebido "Uma Noite em Miami".