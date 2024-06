Veteranos de Hollywood com mais de 30 anos de carreira e ícones com provas mais do que dadas no cinema de ação, foi preciso a Netflix para finalmente juntar Halle Berry e Mark Wahlberg num filme.

A proposta é "União à Força", uma comédia de ação da Netflix que mostra os atores como antigos namorados de liceu que se reencontram num mundo da alta espionagem.

Tudo começa quando ela o recruta como um 'anónimo' para recuperar uma lista roubada com as identidades de todos os agentes dos EUA.

"Mike (Wahlberg), um humilde trabalhador das obras em Nova Jérsia, vê-se metido à força num mundo de superespiões e agentes secretos quando o seu amor de juventude, Roxanne (Berry), o recruta para uma missão de importância vital para os serviços secretos dos EUA", resume a plataforma..

Ainda com Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw, Alice Lee e Jackie Earle Haley, a Netflix vai lançar o filme de Julian Farino a 16 de agosto.

TRAILER LEGENDADO.