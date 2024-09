Os filmes de 2014 e 2017 com famoso ursinho peruano Paddington, que viajou até Londres e encontrou um novo lar junto da família Brown, foram grandes e aclamados sucessos de bilheteira globais que se tornaram rapidamente clássicos para toda a família.

A 16 de janeiro em janeiro de 2025 chega aos cinemas uma terceira aventura cinematográfica, mas já se fazem planos para depois de "Paddington na Amazónia".

Num painel na convenção Brand Licensing Europe 2024 em Londres, apropriadamente intitulado "Transformar uma marca histórica num fenómeno global”, Françoise Guyonnet, presidente executiva da Studiocanal, revelou que haverá um quarto filme e também uma série, ambos com lançamento por volta de 2027 ou 2028, coincidindo com o aniversário dos 70 anos na literatura (2028) da personagem que não resiste à marmelada.

Citada pela revista The Hollywood Reporter, Guyonnet acrescentou que o seu estúdio está a fazer tudo para fazer crescer a saga, o que inclui a estreia no fim de 2025 de “Paddington: The Musical” nos palcos do West End, uma experiência ao vivo para crianças em Londres, um jogo Roblox e até uma página na rede social TikTok.

Em "Paddington na Amazónia", há um regresso às origens, de acordo com o resumo oficial: "Paddington regressa ao Peru para visitar a sua amada tia Lucy, que agora reside no Lar para Ursos Reformados. Com a família Brown a reboque, uma aventura emocionante acontece quando um mistério os mergulha numa jornada inesperada pela floresta amazónica e até os picos das montanhas do Peru”.

Olivia Colman e Antonio Banderas são novidades no elenco, a que regressam, em carne e osso ou como as vozes, Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Julie Walters, Jim Broadbent, Madeleine Harris, Samuel Joslin e Imelda Staunton.

Há duas ausências de peso: Paul King ainda esteve envolvido na escrita da nova história, mas foi fazer o filme "Wonka" e passou a realização a Dougal Wilson, a fazer a estreia nas longas-metragens após uma aclamada carreira em vídeos de música e publicidade; e Sally Hawkins decidiu não voltar a ser Mrs. Brown, a mãe adotiva do ursinho, papel que passou para Emily Mortimer ("Match Point").

VEJA O TEASER TRAILER.