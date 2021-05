Vanessa Redgrave não vai entrar no filme "L’uomo Che Disegno Dio" ["O homem que projetou Deus", em tradução literal], que será realizado por Franco Nero e deverá marcar o regresso ao cinema de Kevin Spacey.

O projeto foi anunciado esta semana pelo ator e realizador italiano à ABC News, que por sua vez citou fontes que indicavam que a lendária atriz britânica também ia participar.

Apesar da ligação pessoal entre Redgrave e Nero (a relação começou na rodagem de um filme em 1966, foi interrompida durante muitos anos e depois retomada, tendo casado em 2006), a atriz distanciou-se esta quarta-feira. embora tenha confirmado que houve conversações so.

“O nome de Vanessa Redgrave está a ser incluído em notícias recentes relacionadas com o elenco do próximo filme 'The Man Who Drew God'. Embora tenha havido discussões sobre a possibilidade de se juntar ao elenco, ela não aparecerá no filme.", destacou um comunicado divulgado em seu nome.

"L’uomo Che Disegno Dio" será o primeiro projeto em quatro anos de Kevin Spacey, acusado de agressões e assédios sexuais por mais de 20 pessoas.

Despedido da série "House of Cards" e substituído no filme "Todo o Dinheiro do Mundo", a carreira de Spacey estava parada desde que foi um dos primeiros alvos de denúncias à volta do movimento #MeToo, que envolveu nomes poderosos em Hollywood e foi inspirado pelo caso Harvey Weinstein.

O vencedor de dois Óscares pediu desculpa e assumiu a sua homossexualidade após o ator Anthony Rapp o ter acusado de ter feito uma "investida sexual agressiva" contra si depois de uma festa em Nova Iorque em 1986, quando o primeiro tinha 14 e o segundo 26.

Até agora, Spacey tem evitado acusações criminais. Apesar de ter chegado a ser acusado formalmente em janeiro de 2019 de abuso sexual de um adolescente, em julho desse ano as autoridades retiraram as acusações, num caso que acabou enfraquecido pela própria alegada vítima, depois de um telemóvel com as alegadas provas ter desaparecido.

Em outubro do mesmo ano, um acordo confidencial fez cair outra acusação.

Apesar de terem caído vários processos nos EUA, as autoridades em Londres ainda investigam acusações que surgiram relacionadas com o período de 2004 a 2015 em que foi diretor artístico no teatro Old Vic, desmentidas com veemência.