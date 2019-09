O valor coloca-o em nono lugar entre os filmes portugueses mais vistos desde 2004 na lista do ICA, após ultrapassar nos últimos dias a nova versão de "O Leão da Estrela" (198.708 espectadores em 2015) e "Amália - O Filme" (214.614 em 2008-2009).

Nas próximas semanas, o filme de João Maia com Sérgio Praia deverá ainda subir mais no ranking, onde estão "Corrupção" (231 mil espectadores em 2008-2009), "Call Girl" (233 mil em 2009-210), "Morangos com Açúcar - O Filme" (238 mil em 2012) e "Balas & Bolinhos - O Último Capítulo" (256 mil em 2012).

A lista dos filmes portugueses é liderada desde 2015 pela nova versão de "O Pátio das Cantigas", de Leonel Vieira, com 606.907 espectadores ("A Gaiola Dourada", de Ruben Alves e com Rita Blanco e Joaquim de Almeida, um fenómeno de bilheteira em 2013 com 761.113 espectadores, não entra nesta contabilidade por ser uma produção francesa).

