A paz parece ter regressado à família "Velocidade Furiosa" após várias polémicas à volta de Vin Diesel, Dwayne "The Rock" Johnson e Tyrese Gibson.

Em 2017, Tyrese Gibson acusou Dwayne Johnson de ser egoísta e atacar a "família" ao colocar à frente da saga principal o "spin-off" "Hobbs & Shaw", que juntou Luke Hobbs e o criminoso reabilitado Deckard Shaw, interpretado por Jason Statham.

Subindo a polémica de tom, acrescentou que se Luke Hobbs regressasse, "não haverá mais Roman Pearce" (o nome da sua personagem na saga).

Por seu lado, Johnson considerou "dececionantes" os comentários do colega e, ao contrário do que este pedia, garantiu que não havia "necessidade de ter uma conversa".

Mas Tyrese confirmou os dois pacificaram a situação

"Eu e e The Rock estamos em paz. Falámos durante quatro horas há cerca de três semanas. Conversámos. Foram pelo menos quatro horas, foi óptimo", revelou ao jornalista Josh Horowitz no programa Stir Crazy.

Também Dwayne Johnson e Vin Diesel se zangaram durante a rodagem de "Velocidade Furiosa 8" e a animosidade veio a público em agosto de 2016, quando o primeiro disse nas redes sociais que alguns dos seus colegas de elenco não eram verdadeiramente profissionais.

Mais tarde, ficou a saber-se que as cenas entre Dom Toretto e o agente especial Luke Hobbs tinham sido feitas de forma a que estivessem ao mesmo tempo na rodagem e as duas estrelas estiveram também separadas durante a camapanha de promoção do filme.

Numa entrevista, Dwayne Johnson confirmou que o machado de guerra foi enterrado durante uma conversa e que desejava o melhor a Vin Diesel e não guardava ressentimento porque estava tudo claro entre eles, antes de deixar escapar a rir "Na verdade, risque essa parte de não guardar ressentimento. Vamos ficar só pelo estar tudo claro".

A zanga de titâs ficou resolvida também à frente das câmaras: Dwayne Johnson não entra em "Velocidade Furiosa 9", que chegará aos cinemas em abril de 2021, mas não fechou a porta a um regresso para o décimo e último filme.