Pedro Almodóvar vai fazer a estreia num novo género: o western.

O realizador espanhol confirmou que irá rodar uma curta-metragem de cerca de 30 minutos antes de avançar no ano que vem com a adaptação do best-seller “A Manual for Cleaning Women", de Lucia Berlin ("Manual para mulheres de limpeza", editado pela Alfaguara Portugal), o seu primeiro filme em inglês, protagonizado por Cate Blanchett.

O título será "Extraña forma de vida" [Estranha forma de vida], inspirado pelo fado de Amália Rodrigues, uma referência que já tinha "aparecido" na área de trabalho do computador da personagem de Antonio Banderas em "Dor e Glória" (2019).

"Desta vez é uma curta de rapazes. Já temos dois protagonistas, mas a [sua produtora] El Deseo proibiu-me de dizer os nomes. São dois atores muito bons", explicou o realizador durante a entrega dos prémios Fotogramas de Plata este fim de semana no Teatro Eslava de Madrid, onde o seu "Mães Paralelas" foi distinguido como o melhor filme espanhol pelos leitores da revista.

Citado pelo site Todo Almodóvar, o realizador acrescentou que escreveu o guião para o western durante o confinamento por causa da pandemia e toda a parte visual e geográfica acontecerá na região de Almería, "nos mesmos lugares onde filmou Sergio Leone", numa referência aos emblemáticos westerns do cineasta italiano.