A celebrar 15 anos de existência, os Amália Hoje nasceram com o propósito de “perpetuar a memória”, nas palavras de Nuno Gonçalves, num ano em que se celebrava 10 anos da morte de Amália Rodrigues. O músico, acompanhado de Sónia Tavares, Fernando Ribeiro e Paulo Praça, criou a mais perfeita homenagem à fadista. Os arranjos musicais arrojados, épicos e transcendentes, hão-de dar (ainda mais) vida a Amália e aos seus temas.

O espetáculo inicia-se com a voz da fadista, que enche a sala e ecoa num público ávido de canções. “Povo que lavas no rio”, “Abandono” e “Gaivota” são os primeiros temas de um alinhamento que oscilará nas vozes do trio, acompanhado por um magnífico coro.

O público entrega-se à música, bebendo cada palavra, atento a cada acorde, pronto para juntar as suas palmas às vozes inebriantes e mergulhar no universo de Amália, reinventado e apurado - como só as belas homenagens conseguem ser.

Com novos temas e interpretações únicas, o concerto é uma viagem ímpar por alguns dos mais belos poemas portugueses, com novos arranjos e diferentes versões, que se estranham e se entranham. Um quarteto de cordas junta-se ao espetáculo, imprimindo mais emoção e sentimento a cada tema.

Amália Hoje no Coliseu do Porto créditos: Paulo Soares

Fosse “apenas” um projeto de homenagem a Amália, e os Amália Hoje teriam cumprido o seu propósito. Mas, na verdade, é muito mais do que isso: é uma celebração da música e da vida, um sentimento de pertença, um momento de união - inquebrável e inexplicável, que se aninha no colo e merece todo o desvelo, de tão singular e tão especial.

O concerto dos Amália Hoje no Coliseu Porto Ageas foi tudo isso, e mais um pouco. Na atuação a solo de Sónia Tavares, com o tema “Estranha Forma de Vida” ou na alegria de Paulo Praça, em “Lisboa Não Sejas Francesa”, e em todas as outras canções que embalaram e emocionaram o público, ao longo de todo o espetáculo.

Alinhamento:

Povo Que Lavas No Rio

Abandono

Gaivota

Formiga

Nome De Rua

Com Que Voz

Grito

Rasga O Passado

Soledad

Barco Negro

Medo

Fado Português

Lisboa Não Sejas Francesa

Estranha Forma De Vida

L'important C'est La Rose

Fado Amália

Foi Deus