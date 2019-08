A presidente do júri da secção oficial do Festival de Cinema de Veneza, a cineasta argentina Lucrecia Martel, reconheceu esta quarta-feira (28) que "está incomodada" com a participação do cineasta Roman Polanski, acusado de violação nos EUA.

"A presença de Polanski com notícias do passado incomoda-me muito", disse a realizadora na conferência de imprensa que antecedeu a abertura oficial do evento.

"Não assistirei à gala Polanski, porque represento muitas mulheres que lutam na Argentina por questões como essa. Não quero levantar-me e aplaudir", afirmou Lucrecia, autora de quatro longas-metragens, incluindo "O Pântano" (2001) e "Zama" (2017), e considerada uma das melhores cineastas ativas do mundo.

O convite ao lendário Lido veneziano feito ao franco-polaco Roman Polanski gerou controvérsias por causa da condenação do realizador por violação nos EUA na década de 1970.

Ele está na competição do festival com "J'accuse", que retrata o caso Dreyfus, o famoso escândalo antissemita na França entre 1894 e 1906.