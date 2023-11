A Sony divulgou na quarta-feira o trailer da muita aguardada sequela de "Caça-Fantasmas: O Legado" (2021).

O estúdio também divulgou que o novo filme se vai chamar "Caça-Fantasmas: O Império do Gelo".

Além de Carrie Coon, Paul Rudd, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, as imagens revelam que regressam Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson, além de Annie Potts: os "veteranos" da saga dos anos 1980 já tinham participado em "Caça-Fantasmas: O Legado".

Entre as novas entradas no elenco destacam-se Patton Oswalt, Kumail Nanjiani, Celeste O’Connor e Logan Kim.

"A família Spengler regressa ao local onde tudo começou – o icónico quartel de bombeiros de Nova Iorque – para se juntar aos Caça-Fantasmas originais, que desenvolveram um laboratório ultrassecreto que eleva a destruição de fantasmas ao próximo nível. Mas quando a descoberta de um artefacto antigo liberta uma força maligna, novos e velhos Caça-Fantasmas devem unir forças para proteger o seu lar e salvar o mundo de uma segunda Era do Gelo", destaca a sinopse oficial do filme, em que Jason Reitman passou a cadeira de realizador a Gil Kenan, co-argumentista do filme anterior,

A distribuidora portuguesa aponta a estreia nos cinemas para março de 2024: a data de referência internacional é 29 de março.

TRAILER LEGENDADO.