Madonna a trabalhar num argumento com Diablo Cody?

Durante o fim de semana, a "rainha do pop" partilhou um vídeo nas redes sociais em que a vencedora do Óscar pelo filme "Juno" (2007) escreve apontamentos no portátil enquanto ela come nozes e descreve o fato com sutiã de cone criado por Jean Paul Gaultier para a digressão Blond Ambition em 1990.

Revelado durante a interpretação de "Express Yourself", o look tornou-se icónico.