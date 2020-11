Viggo Mortensen vem a Portugal para a apresentação da sua primeira longa-metragem como realizador.

O ator estará presente na única sessão de "Falling - Um Homem Só" no LEFFEST - Lisbon & Sintra Film Festival, a 20 de novembro, às 19h30, no Teatro Tivoli BBVA, confirmnou a distribuidora PRIS Audiovisuais.

Além de ser realizador de "Falling", Viggo Mortensen também é protagonista, argumentista, coprodutor e compositor da banda sonora.

A história anda à volta de um piloto que vive na Califórnia com o seu marido, Eric, e a sua filha adotiva, Mónica, e que ajuda o pai, Willis (Lance Henriksen), um fazendeiro, a encontrar um lugar para passar a velhice.

É um filme "sobre a idade, o medo de ficar doente, de morrer", dizia o ator na apresentação no Festival de San Sebastián, que o homenageou com um prémio pela carreira que disparou com a interpretação de Aragorn na trilogia "O Senhor dos Anéis" (2001-2003), a que se seguiram dois filmes de David Cronenberg, "Uma História de Violência" (2005) e "Promessas Perigosas" (2007), e se destacam ainda títulos como "Capitão Fantástico" (2016) e "Green Book" (2018).

Com "Falling", disse no mesmo festival ter alcançado, finalmente, o seu sonho de ser realizador, que acalentava há mais de duas décadas.

Com estreia mundial no Festival de Toronto amplamente aclamado pela crítica, o filme será lançado nos cinemas portugueses a 25 de março de 2021.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.