Zoe Kravitz aguarda ansiosamente as ordens para regressar à rodagem de "The Batman", mas também está preocupada com as restrições sociais para prevenir a contaminação da COVID-19.

A caracterização e guarda-roupa com distanciamento social durante a pandemia são algumas das questões em que está a pensar a atriz de 31 anos, que é a nova Catwoman na próxima encarnação cinematográfica do super-herói, interpretado por Robert Pattinson.

"Todos os dias temos pessoas a tocar na nossa cara, no nosso corpo. Preciso de ajuda para entrar no fato da Catwoman. Sozinha não consigo", explicou numa reportagem sobre os custos da reabertura de Hollywood da publicação especializada Variety.

"Provavelmente fui mais tocada do que em qualquer outro trabalho, apenas por causa das roupas e dos combates e tudo isso", acrescentou.