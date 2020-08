“Antes Só que Mal Acompanhado” é a comédia com Steve Martin e John Goodman que vai agora ter nova versão, com Will Smith e Kevin Hart.

Comédia · 1987 · M/6 · 93m Antes Só que Mal Acompanhado Planes, Trains & Automobiles É a primeira vez que a dupla de estrelas se reune no grande ecrã e a aposta recaiu num dos clássicos da comédia dos anos 80, realizada por John Hughes: "Planes, Trains and Automobiles", em Portugal estreada com o título "Antes Só que Mal Acompanhado". No original, Steve Martin interpreta um executivo sisudo que tenta ir de Nova Iorque até Chicago para celebrar o Dia de Acção de Graças com a família, mas que se vê forçado por uma séries de azares a apanhar os mais diversos transportes para fazer a travessia, sempre acompanhado por Del Griffith, um inoportuno e insuportável vendedor de argolas para cortinados de casa de banho, encarnado por John Candy. O filme era realizado por John Hughes e estreou com enorme sucesso em 1987. A nova versão pretende atualizar a acção para os nossos dias e está a ser escrita por Aeysha Carr, que já assinou argumentos pata séries compo "Brooklyn Nine-Nine", "House of Payne" e "Everybody Hates Chris".