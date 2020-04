Um grupo de moradores da capital alemã criou uma iniciativa para os cidadãos confinados se divertirem juntos, sem correrem o risco de serem infetados com o coronavírus: assistir a filmes projetados nas paredes dos pátios dos edifícios.

"Temos esta parede branca e sempre pensámos que deveríamos exibir um filme", explica Carola Lauter, que entrou em contacto com a Windowflicks, a organizadora destas sessões de cinema ao ar livre.

O grupo, apoiado pela empresa de cinema local Yorck, aceitou o pedido de exibição de "A Paixão de Van Gogh", filme de animação sobre a vida do artista Vincent Van Gogh. Ao cair da noite, os moradores do bairro ficaram surpreendidos com as cores intensas da obra projetadas no prédio.

"Temos sentido uma certa letargia, medo e incerteza depois de todas estas semanas, então pensei que seria bom oferecer algo positivo, revitalizante", acrescenta Carola Lauter.