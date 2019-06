A carreira de Hugh Jackman é indissociável do mutante Wolverine, mas a história dentro do género dos super-heróis podia ter sido muito diferente.

Segundo o Daily Mail, o ator revelou que esteve quase a ser despedido do papel que lançou a sua carreira durante a rodagem do primeiro "X-Men" (2000).

"Disseram-me que as coisas não estavam a funcionar como eles esperavam. Estava prestes a ser despedido do meu primeiro filme de Hollywood – o maior da minha carreira", explicou durante um espetáculo em Londres da sua digressão "The Man. The Music. The Show", onde interpreta canções do seu filme "O Grande Showman".

A esposa, Deborra-Lee Furness, também atriz, acabou por ser essencial para lidar com a situação.