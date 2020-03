Após receber fortes críticas, a editora Hachette anunciou esta sexta-feira (6) que não publicará a autobiografia do realizador de cinema americano Woody Allen, cujo lançamento estava previsto para o próximo 7 de abril.

"A Hachette Book Group decidiu que não publicará as memórias de Woody Allen, intitulada 'A Propos of Nothing'" e "devolverá todos os direitos ao autor", disse Sophie Cottrell, porta-voz da editora, em comunicado.

Woody Allen foi acusado de ter abusado sexualmente de sua filha adotiva Dylan Farrow quando ela tinha sete anos. O cineasta nega a acusação.