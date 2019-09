Numa longa entrevista ao The Hollywood Reporter, Scarlett Johansson disse que adorava e acreditava em Woody Allen e não hesitaria "em voltar a trabalhar com ele em qualquer altura".

Não demorou muito até as redes sociais encherem-se de críticas à defesa da atriz, que trabalhou com Allen em "Match Point" (2005), "Scoop" (2006) e "Vicky Cristina Barcelona" (2008), que ajudaram a torná-la uma das estrelas mais procuradas em Hollywood antes de se tornar a Viúva Negra no Universo Cinematográfico Marvel.

O realizador foi acusado em 1992 de ter abusado sexualmente da sua filha adoptiva Dylan Farrow e os processos foram arquivados depois de duas investigações em separado.

A sua imagem deteriorou-se, principalmente nos EUA, quando Dylan renovou as acusações no início de 2018, após o movimento #MeToo, iniciado com a investigação do irmão, Dylan Farrow, ao produtor Harvey Weinstein, que alegadamente terá abusado de dezenas de mulheres.