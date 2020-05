Há mais de uma década que os fãs escolheram 4 de Maio para celebrar “Star Wars” por causa do trocadilho que “May the 4th” permite fazer com a frase icónica "May the Force be With You". Há mais de 40 anos que a saga faz parte da cultura popular, mas as imagens da rodagem do primeiro "Star Wars" só são conhecidas pelos fãs mais dedicados.

