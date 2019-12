Passando da interpretação dos clássicos do teatro para um dos filmes mais populares de todos os tempos, nunca faltou trabalho no cinema e televisão ao canadiano Christopher Plummer, mas a carreira até ao reconhecimento do seu enorme talento começou a sério... aos 70 anos.

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.