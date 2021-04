Após revelar um talento insolente e explosivo no programa Saturday Night Live estreou-se no cinema logo com o clássico "48 Horas". Seguiu-se "Os Ricos e os Pobres" e não foi preciso esperar muitos anos para ser considerado um dos maiores comediantes americanos de sempre. Eis os filmes incontornáveis...

Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram