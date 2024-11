É dia de celebração para os fãs de Tate McRae: esta quinta-feira, dia 14 de novembro, a artista anunciou a sua nova digressão mundial e o lançamento do terceiro álbum - "So Close To What" chega 21 de fevereiro.

Em 2025, a cantora arranca a "Miss Possessive Tour", que vai passar pelo MEO Arena, em Lisboa, a 7 de maio. No total, a digressão conta com 50 datas em toda a América do Sul, Europa, Reino Unido e América do Norte.

Produzida pela Live Nation, a série de concertos começa a 18 de março na Cidade do México, no Pepsi Center, seguindo-se espetáculos em, por exemplo, São Paulo, Londres, Amsterdão, Praga, Nova Iorque, Nashville e muitas outras cidades, terminando em Los Angeles ,no Kia Forum, a 26 de setembro.

NaEuropa, incluindo Portugal, Benee fará o concerto de abertura. Já nos Estados Unidos, Tate McRae estará acompanhada por Zara Larsson.

Os bilhetes para o concerto no MEO Arena serão colocados à venda no próximo dia 22 de novembro, às 09h00 em meoblueticket.pt, lojas MEO e locais habituais.

A digressão também terá um pacote VIP, permitindo "que os fãs levem a sua experiência deste espetáculo a outro nível", destaca a Live Nation. O pacote inclui bilhetes premium, acesso ao soundcheck antes do espetáculo, sessão de perguntas e respostas, item de merchandise VIP ou entrada antecipada.

DATAS DA DIGRESSÃO: