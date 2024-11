Os tradutores Manuela Gomes e Manuel de Freitas venceram ‘ex-aequo’ o Grande Prémio de Tradução Literária Francisco de Magalhães 2024, pelas traduções das obras "Carta Aberta", de Goliarda Sapienza, e "Gargântua & Pantagruel", de Rabelais, foi hoje anunciado.

Manuela Gomes foi distinguida pela tradução da obra da escritora e atriz italiana Goliarda Sapienza (1924-1996) editada pela Antígona em 2023, enquanto Manuel de Freitas foi premiado pela tradução dos dois volumes da obra do escritor, padre e médico francês do Renascimento Rabelais, publicada também no ano passado pela E-Primatur, anunciou a Associação Portuguesa de Tradutores.

Foram ainda atribuídas menções honrosas a Mário Gomes, pela tradução de "A República dos Doutos", de Arno Schmidt, editado pela Abysmo, e a Raquel Dutra Lopes, pela tradução de "Glória", de NoViolet Bulawayo, editado pela Dom Quixote.

O Grande Prémio de Tradução Literária Francisco de Magalhães, promovido pela Associação Portuguesa de Tradutores (APT) e com o patrocínio da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), no valor de três mil euros, destina-se a galardoar uma tradução em português europeu, editada no ano anterior ao concurso, de acordo com o regulamento.