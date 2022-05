Um regresso simbólico: exatamente 30 anos depois de desfilar pela última vez na passadeira vermelha com Nicole Kidman, Tom Cruise regressou esta quarta-feira ao festival de cinema mais importante do mundo para a antestreia da muito desejada sequela do filme de 1986 que fez dele uma super estrela. "Top Gun: Maverick" é uma aposta forte de Hollywood para encher os cinemas...

Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram