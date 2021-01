Foi o primeiro filme de George Clooney após o sucesso da série "Serviço de Urgência". Chegou aos cinemas no mesmo ano em que Tom Cruise fazia o primeiro "Missão Impossível", Will Smith se tornava uma super estrela com "O Dia da Independência" e "Gritos" relançava o cinema de terror. O SAPO MAG recorda o cinema que estava na berra em 1996.

