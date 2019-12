Estranhamente, ao optar por se centrar em Davis como vítima das suas próprias decisões no passado, distorcendo a linha entre o que é ser-se presa ou predador, "21 Pontes" traz uma terceira entidade para aumentar a confusão narrativa, tornando-se apenas um festim de ação, orquestrado com carros a alta velocidade, tiroteios intermináveis e mesmo a típica e inevitável cena no interior do metro... ao ponto de chegarmos a esquecer que as pontes foram encerradas.

Havia aqui espaço para ser um "thriller" com comentário social ou explorar o abuso de força policial ou a corrupção, mas a opção recaiu num bajular acentuado sobre as qualidades policiais de cada personagem relevante para justiticar e fazer avançar a ação... e numa pen USB como dispositivo desbloqueador da história.

Simplista, preocupado com a intensidade da perseguição e a velocidade das balas, o argumento tem momentos demasiado reveladores e só falta ter alguém a piscar-nos o olho.

Pela estranheza, a repetição de frases ditas por diferentes personagens também nos alerta para um possível "twist" final e a inclusão de atores de renome, como J.K.Simmons, em papéis curtos e secundários, também é uma característica indulgente de um filme que tende em menosprezar a nossa curiosidade e perspicácia...

Versão "light" de uma narrativa à Michael Mann, "21 Pontes" espreme o "background" das suas personagens e larga-as à deriva, ocas, à mercê da intensidade. Intérpretes mais físicos que emocionais, Chadwick Boseman e Sienna Miller são veículos que nos levam de choque em choque, tiro em tiro. Mas mesmo aí, não há aqui mais do que carros de polícia a travarem abruptamente e helicópteros a sobrevoar a cidade de Nova Iorque...

"21 Pontes": nos cinemas a 12 de dezembro.

Crítica: Daniel Antero

