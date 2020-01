A HISTÓRIA: Bili, nascida na China e criada nos Estados Unidos, regressa relutantemente a Changchun para enfrentar uma verdade dura que se torna, rapidamente numa mentira. A sua adorada avó Nai Nai tem poucas semanas de vida, mas toda a família decidiu em conjunto não contar nada à própria.

"A Despedida" podia ser uma batalha emocional, com a implosão de uma família a decorrer à nossa frente, desgastados por uma ação de moral ambígua. Mas repleto de humanismo, melancolia e alegria, é uma celebração e uma azáfama de descoberta sentimental e cultural.

Argumentando que cada indivíduo é um órgão vital de um ser vivo ainda maior, a família da matriarca Nai Nai (Zhao Shuzhen) segue o costume chinês de não a informar de que terá pouco tempo para viver. Escondendo a angústia e a dor, acreditam ter a atitude mais altruísta, de forma a libertá-la do medo e das energias negativas que poderão acelerar a sua doença.

Realizado com contenção e confiança, "A Despedida" tem o seu equilíbrio tonal entre o drama trágico e a comédia "indie". Não esquecendo o lado mais subversivo desta omissão em curso, Wang aponta-nos para o subtexto, criando camadas de interpretação. Sobrepõe conversas a ações, jogando com a nossa intuição, pois há sempre algo a acontecer no "background", acrescentando comentário ao que está a ser dito.