Tudo isto é visto de um modo terno e puro pelo olhar de David Copperfield (cândido e "chapliniano" Dev Patel), crente que, na sua odisseia teatral de auto-descoberta, irá marcar o seu nome na história e revelar o mais fascinante de cada pessoa.

Neste ponto, Iannuci inova das outras adaptações pela inclusividade e diversidade, com atores de várias origens, ignorando a cor. Assim, aumenta o alcance da obra, o sentimento e a genuinidade das suas personagens, em detrimento da exatidão histórica e a presença de preconceitos.

Com o coração no sítio, o corpo de “A Vida Extraordinária de Copperfield” move-se ao ritmo dos filmes mudos, com momentos de "slapstick", lembranças projetadas nas paredes e mãos gigantes que interrompem cenas.

Imbuídos do encanto da sua personagem principal e do espírito vitoriano, rocambolesco e pomposo que advém de uma obra com o título “The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield the Younger of Blunderstone Rookery (Which He Never Meant to Publish on Any Account)”, Iannucci e o co-argumentista Simon Blackwell deixaram-se embevecer e refinaram as aventuras para um mundo de conto de fadas que nos lembram "Pinóquio" ou "Alice no País das Maravilhas", intercalando-o com um certo surrealismo mágico de Terry Gilliam.

Quando acompanhados pelo espampanante design de produção e a ora elegante ora exuberante banda sonora de Christopher Willis, estes elementos projectam o ponto de vista do jovem Copperfield, ciente das injustiças sociais, mas sempre otimista em relação ao seu futuro e enchendo de imaginação o seu passado.

Com um sentido familiar e envolvente, “A Vida Extraordinária de Copperfield” vai da correria impulsiva e fugidia à languidez mais sombria, num passo tanto bruto como delicado, por vezes ingénuo, por vezes manhoso.

E Iannucci, como David Copperfield, respeita as suas memórias e as de Dickens, criando algo novo e mágico pelo caminho.