A HISTÓRIA: Rio de Janeiro, 1940. Duas irmãs, Eurídice, uma jovem talentosa, mas bastante introvertida e Guida, a irmã mais velha, contrariamente, é uma mulher extremamente extrovertida. Ambas vivem num rígido regime patriarcal, que as leva a seguir caminhos completamente diferentes: Guida decide fugir de casa com o namorado, enquanto Eurídice esforça-se para seguir a sua carreira na área da música, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as responsabilidades da vida adulta e um casamento sem amor.

Olhando para o cenário de 1950 de “A Vida Invisível”, no qual o nordestino Karim Aïnouz (“Madame Satã”, “Praia do Futuro”) adapta do romance de Martha Batalha, é fácil encontrar um dialogo certeiro e direto para com a nossa atualidade, nomeadamente o Brasil como todo esse “afundanço” social.

Torna-se evidente encarar o filme como um manifesto politizado, mas o erro está em menosprezá-lo como mero dispositivo de debate pois há muito para onde olhar e, sobretudo, sentir, naquele que é possivelmente um dos mais belos filmes brasileiros da última década. Até mesmo a sua luta, não assumindo contornos panfletários, atribui a estas personagens um motivo de vida… e de existência.

Euridíce e Guida (Carol Duarte e Julia Stocker), duas jovens moças, filhas de imigrantes portugueses, tentam, cada uma à sua maneira, ‘sobreviver’ num Rio de Janeiro longe das luzes, da praia e da bossa-nova, através da sua condição de mulher. Obviamente, numa cultura extremamente patriarcal e imposta por um conservadorismo estruturado, integrar o sexo feminino é um interminável obstáculo, muito mais quando há sonhos e ambições por preencher.