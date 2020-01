A HISTÓRIA: Três jornalistas e comentadoras unem forças contra o assédio sexual do todo poderoso fundador e presidente do canal de notícias norte-americano Fox News.

Depois do documentário "Divide and Conquer", de Alexis Bloom, e da série "The Loudest Voice", do canal Showtime, o filme "Bombshell: O Escândalo", realizado por Jay Roach (da trilogia "Austin Powers" e "Trumbo") é a nova abordagem das implicações do movimento #MeToo.

No centro de tudo está a teia de intrigas, influência e intimidação sexual de Roger Ailes, o todo-poderoso CEO do canal FOX News. Em 2016, ele tornou-se mais uma face do mundo da informação e do entretenimento a cair com estrondo depois das jornalistas e apresentadoras Gretchen Carlson e Megyn Kelly o acusarem de assédio sexual e revelarem os comportamentos misóginos, sexistas e predatórios presentes na redação do canal.

Infelizmente, a realização de Jay Roach e o argumento de Charles Randolph não seguem o exemplo de coragem daquelas mulheres e abordam os eventos de um modo expositivo, palavroso e de estilo estético demasiado premente.